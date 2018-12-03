Представитель Госдепа в Киеве обсудил военное положение и освобождение украинских моряков

Киев ждет поддержки от своего стратегического партнера в вопросе освобождения из российских тюрем украинских моряков и других политзаключенных

Помощник Госсекретаря США по вопросам Европы и стран Восточного партнерства Джордж Кент посетил Киев. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Встретились с новым чиновником Госдепа и послом США в Украине Марией Йованович. Обсудили вопросы безопасности, военное положение, ситуацию с захваченными РФ украинскими моряками, новосозданное министерство ветеранов и планы его работы, другие вопросы реформ в Украине. Но ключевое – безопасность, ситуация на Донбассе и в Крыму, освобождение заложников", - написала она.

Ирина Геращенко отметила, что Киев ждет поддержки в этих вопросах от своего стратегического партнера, особенно в вопросе освобождения из российских тюрем украинских моряков и других заложников Кремля.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские военные корабли около Керченского пролива. Суда Береговой охраны Погранслубы ФСБ устроили таран нашего буксира, а после этого был открыт огонь на поражение. В результате ранения получили шестеро украинцев. Были захвачены в плен 24 моряка ВМС Украины.

В связи с агрессией России украинские власти ввели военное положение в части областей Украины.

Больше о развитии событий читайте на сайте "Сегодня": в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.