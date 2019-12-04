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Представитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии посетит Киев

4 декабря, 04:36

4 декабря посол Рикер встретится с командой Посольства США, а также украинскими официальными лицами в Киеве

Фото: ua.usembassy.gov

Фото: ua.usembassy.gov

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер отправился в европейское турне, которое начнет визитом в Киев.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает Укринформ.

"4 декабря посол Рикер встретится с командой Посольства США, а также украинскими официальными лицами в Киеве", – отметили в американском дипломатическом ведомстве.

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О теме встреч не сообщается, однако известно, что в последующие дни представитель Госдепа посетит Словакию и Италию для участия в международных мероприятиях, где обсудит, в том числе, украинский вопрос.

"На протяжении 5-6 декабря посол Рикер возглавит делегацию США на министерской встрече ОБСЕ в Братиславе, Словакия... Он встретится с лидерами стран-участниц, чтобы обсудить ключевые приоритеты, в том числе поддержку прозрачности в военной сфере, а также суверенитет и территориальную целостность Украины", – уточнили в Госдепе.

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В ведомстве добавили, что 6 декабря Рикер отправится в Италию для участия в "Средиземноморском диалоге", а также в мероприятиях, направленных на усиление экономического сотрудничества и содействие торговле и инвестициям.

Недавно американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США продолжат помогать Украине, а теперь отметил, что перед США по Украине еще много вызовов.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальное расследование действий президента Трампа, а также одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования в отношении президента. Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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Киев встреча турне представитель Госдепартамент США

Источник: Укринформ

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