Представитель США в ООН: Россия препятствует выполнению Минских соглашений

Сегодня, 01:58

Он подчеркнул, что Россия использует "выборы" для достижения собственных целей

фото AFP
фото AFP

Россия мешает выполнению Минских договоренностей, организовав незаконные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявил заместитель Постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.

"США присоединяются к осуждению намерения провести т. нз. выборы в Донецке и Луганске. Они незаконны и не имеют основания по украинскому законодательству. Эти выборы, которые были устроены Россией, мешают выполнению Минских соглашений... Выборы должны быть проведены согласно украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Планируемые выборы не удовлетворяют этим требованиям", – сказал дипломат на заседании Совбеза ООН во вторник.

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Он подчеркнул, что Россия использует "выборы" для достижения собственных целей.

"Россия мешает мирному процессу и это препятствует проведению переговоров Волкер-Сурков... Незаконная аннексия, агрессивная политика России в Азовском море мешает доступу к украинским портам, является нарушением украинского суверенитета и территориальной целостности, подрывает международное право", – подчеркнул представитель США.

Ранее восемь стран – членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса.

Напомним, что незаконные "выборы" в "Л/ДНР" запланированы на 11 ноября, а оккупанты уже проводят соответствующую "работу" с населением. Как стало известно от Главного управления разведки Минобороны Украины, на Донбассе ФСБ "внушает" боевикам и мирным жителям, за кого нужно голосовать. Российские кураторы подталкивают людей на "правильный выбор".
Россия, выборы, США, сб оон, минские соглашения, выборы на Донбассе
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Источник:

Интерфакс-Украина

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