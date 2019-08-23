Представители США и "Талибана" обсудят ситуацию в Афганистане

/ Фото: AFP

Представители США и радикального афганского движения "Талибан" начали в столице Катара Дохе девятый раунд переговоров об урегулировании вооруженного конфликта в Афганистане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в руководстве талибов и представителя американской администрации высокого ранга.

"Ключевая встреча для улаживания мелких деталей началась", — приводит агентство, в частности, слова представителя США. Целью переговоров является заключение соглашения между США и "Талибаном" о выводе из Афганистана американских войск и предоставлении талибами гарантий безопасности американской стороне.

Делегацию США на переговорах в Дохе возглавляет спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад. По словам американского официального источника, после консультаций руководитель американской делегации отправится в Кабул. "Халилзад проинформирует лидеров Афганистана о мирном соглашении и затем завершит работу над декларацией об окончании войны в Афганистане", — сообщил он агентству.

Реклама

В преддверии начала девятого раунда Халилзад заявил, что Соединенные Штаты попытаются в ходе него решить оставшиеся вопросы. Речь идет о заключении договоренности по четырем ключевым пунктам: гарантия со стороны талибов, что они не позволят иностранным боевикам использовать территорию Афганистана для организации терактов за пределами страны, полный вывод войск США и НАТО с афганской территории, межафганский диалог и постоянное прекращение огня.

В тренде Где смотреть Марш Защитников Украины в День Независимости

Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама