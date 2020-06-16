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Предвыборный рекорд: Байдену пожертвовали более 81 млн долларов

16 июня, 04:35

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

50% тех, кто делал взносы в мае для Байдена, являются новыми донорами

Предвыборная кампания бывшего вице-президента США Джо Байдена, который получил нужное число голосов для выдвижения кандидатом в президенты, и Национальный комитет Демократической партии США собрали в мае почти 81 млн долларов.

Об этом информирует The Hill.

Эта сумма – 80,8 млн долларов – превышает предыдущий месячный максимум Байдена в 79 млн долларов, установленный в марте.

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50% тех, кто делал взносы в мае, являются новыми донорами. Средний размер онлайн-пожертвования составил 30 долларов.

Сбор средств для предвыборных нужд вновь активизировался сейчас после апрельского спада, когда из-за экономических последствий пандемии COVID-19 собранная Байденом сумма составила 60,5 млн долларов.

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Средства, полученные в мае, в основном являются результатом создания Фонда победы Байдена – комитета по сбору средств, организованного предвыборным штабом бывшего вице-президента США и национальным комитетом Демократической партии.

Предвыборная кампания президента США Дональда Трампа и Национальный комитет Республиканской партии еще не объявили о собранной за май сумме.

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В апреле кампания Трампа и комитет Республиканской партии собрали 61,7 млн долларов.

Ранее Байден уверенно обогнал Трампа в рейтинге популярности.

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выборы США Джо Байден пожертвование

Источник: Интерфакс

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