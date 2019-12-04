Премьер Дании хочет обсудить вопрос Гренландии на встрече с Трампом

Главным посланием датской стороны будет «желание расставить приоритеты в предпринимаемых в Арктике усилиях

/ Фото: AFP

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент США Дональд Трамп обсудят на встрече в рамках проходящего в Лондоне саммита НАТО вопросы безопасности, связанные с Гренландией и Арктическим регионом в целом. Об этом сообщает агентство Ritzaus Bureau.

"Позиция Дании в отношении Гренландии всем хорошо известна. Я думаю, мы будем обсуждать много разных вещей", — заявила Фредериксен. Она добавила, что Гренландия с Арктикой, "естественно, окажутся в числе обсуждаемых тем".

Премьер-министр также отметила, что главным посланием датской стороны будет "желание расставить приоритеты в предпринимаемых в Арктике усилиях". Особое внимание должно быть уделено возможностям контроля за воздушным и морским пространством — наблюдению за тем, что происходит в небе и под водой. По мнению Фредериксен, американская сторона об этом знает и довольна таким подходом.

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В связи с этим правительство королевства намерено выделить на Арктику 1,5 млрд крон (230 млн долларов), так как "значение этого района возрастает и с точки зрения политики безопасности".

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена. Сейчас на северо-западном побережье острова функционирует база ВВС США Туле — самое северное военное сооружение Штатов (1,2 тыс. км к северу от Полярного круга).

Напомним, что ранее Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Журналисты опубликовали и "стоимость" самого крупного острова на планете: Белый дом был готов совершить крупный транш, а потом платить Копенгагену по 600 млн долларов ежегодно.

Комментируя это, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею покупки Гренландии "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

В ответ на нежелание Дании обсуждать сделку касательно крупнейшего острова в мире Белый дом отменил запланированный на 2–3 сентября официальный визит президента США в королевство.

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