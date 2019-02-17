Премьер Японии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе США – СМИ

По их данным, японский премьер выдвинул его кандидатуру еще осенью за диалог с КНДР

Фото: Getty Images

Премьер Японии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе США – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9ac/97e/5c69ac97e29ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9ac/97e/5c69ac97e29ff.jpg 2019-02-17T20:48:00+02:00 США По их данным, японский премьер выдвинул его кандидатуру еще осенью за диалог с КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "в ответ на просьбу Вашингтона", сообщает в воскресенье японская газета "Асахи симбун" со ссылкой на источник в японском правительстве.

Власти США, по данным газеты, "неформально" попросили Токио выдвинуть Трампа на получение премии после того, как в июне 2018 года он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

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Абэ выдвинул кандидатуру Трампа осенью за диалог с Северной Кореей, сообщает газета. Заявки на выдвижение на Нобелевскую премию принимались до февраля.

Как сообщалось, Трамп ранее рассказал, что Абэ дал ему копию письма, которую он отправил "людям, которые выдают такую вещь как Нобелевская премия". "Он сказал: я номинировал вас от лица Японии, я прошу их дать вам Нобелевскую премию мира", – пояснил глава США, не сообщив, когда именно премьер Японии показывал ему письмо.

Американский президент отметил, что, наверное, он никогда не получит Нобелевскую премию.

Напомним, президент Южной Кореи Мун Чже Ин также поддержал лидера США на Нобелевской премии мира.

Кроме этого члены правящей Партии прогресса Норвегии выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова

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