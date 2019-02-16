Пресс-секретарь Белого дома ответила на вопросы спецпрокурора Мюллера
Сандерс сообщила, что Трамп призвал всех в администрации, всесторонне сотрудничать со спецпрокурором
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила на вопросы сотрудников офиса специального прокурора США Роберта Мюллера. Об этом она сообщила телекомпании CNN.
"Президент призвал меня, как и всех в администрации, всесторонне сотрудничать со спецпрокурором. Я была рада добровольно встретиться с ними", - заявила она.
Ранее Федеральный окружной суд США в Вашингтоне продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.
В ходе расследования команда спецпрокурора Мюллера предъявила обвинения 33 фигурантам. В их числе троим бывшим помощникам президента Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что так называемые российские интернет-тролли, якобы связанные с "Агентством интернет-исследований", распространяли в американских социальных сетях дезинформацию с целью дискредитировать спецпрокурора США Роберта Мюллера и расследование относительно российского вмешательства в американские выборы 2016 года, которое он ведет. Такие утверждения содержатся в подготовленном по запросу комитета по разведке Сената Конгресса США докладе экспертов американской компании New Knowledge, занимающейся отслеживанием распространения в интернете дезинформации.
Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному сговору Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году.
В ноябре прошлого года президент США принял отставку генпрокурора Джеффа Сешнса, при котором было инициировано это расследование.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что мог бы самостоятельно прекратить это расследование и распустить команду Мюллера, но не хочет этого делать.
Ранее Трамп неоднократно называл фейками все обвинения в связях его избирательной команды с Россией.
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