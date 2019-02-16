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Пресс-секретарь Белого дома ответила на вопросы спецпрокурора Мюллера

Сегодня, 09:37

Сандерс сообщила, что Трамп призвал всех в администрации, всесторонне сотрудничать со спецпрокурором

Фото: AFP
Пресс-секретарь Белого дома ответила на вопросы спецпрокурора Мюллера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7bc/93d/5c67bc93d9a63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7bc/93d/5c67bc93d9a63.jpg США Сандерс сообщила, что Трамп призвал всех в администрации, всесторонне сотрудничать со спецпрокурором

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила на вопросы сотрудников офиса специального прокурора США Роберта Мюллера. Об этом она сообщила телекомпании CNN.

"Президент призвал меня, как и всех в администрации, всесторонне сотрудничать со спецпрокурором. Я была рада добровольно встретиться с ними", - заявила она.

Ранее Федеральный окружной суд США в Вашингтоне продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.

В ходе расследования команда спецпрокурора Мюллера предъявила обвинения 33 фигурантам. В их числе троим бывшим помощникам президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что так называемые российские интернет-тролли, якобы связанные с "Агентством интернет-исследований", распространяли в американских социальных сетях дезинформацию с целью дискредитировать спецпрокурора США Роберта Мюллера и расследование относительно российского вмешательства в американские выборы 2016 года, которое он ведет. Такие утверждения содержатся в подготовленном по запросу комитета по разведке Сената Конгресса США докладе экспертов американской компании New Knowledge, занимающейся отслеживанием распространения в интернете дезинформации.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному сговору Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году.

В ноябре прошлого года президент США принял отставку генпрокурора Джеффа Сешнса, при котором было инициировано это расследование.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что мог бы самостоятельно прекратить это расследование и распустить команду Мюллера, но не хочет этого делать.

Ранее Трамп неоднократно называл фейками все обвинения в связях его избирательной команды с Россией.

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Тег США, Мюллер, Сандерс

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Источник:

ТАСС

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