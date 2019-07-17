Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Претендент на рекорд: в зоопарке Флориды показали гигантского питона

17 июля, 21:30

Самка сетчатого питона может стать самой длинной в мире


В зоопарке американской Флориды живет претендент на рекорд – гигантская самка сетчатого питона, длина которой уже превышает шесть метров, что почти вдвое больше других представителей этого вида.

Зоологи убеждают, что шесть метров – не предел, поскольку змея продолжает расти. Рептилия не агрессивна, хотя, когда речь идет о еде, она забывает о своем спокойном характере.

Сейчас титул самой длинной змеи в мире принадлежит питону из зоопарка Миссури – его длина составляет семь с половиной метров.

Ранее мы писали о том, что село в Полтавской области атакуют змеи. Люди признались – они замазывают дыры в стенах, чтобы змеи не залезали в дома. Но такие случаи уже не удивляют, потому что пресмыкающиеся здесь - повсюду. Однажды змея упала почтальону на руку, а в прошлом году — одной женщине на шею.


Не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После укуса ребенок прожил еще три дня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, рекорд, змея, флорида, питон

Вы сейчас просматриваете новость " Претендент на рекорд: в зоопарке Флориды показали гигантского питона". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хмельницком на улице ловили змею: фото

15 июля, 15:58

Затем пресмыкающееся вывезли из города и отпустили в лесном массиве

Во Львовской области после укуса змеи два человека попали в реанимацию

7 июля, 18:59

В больнице оказались ребенок и пожилая женщина

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Ученые раскрыли пищевую тайну Средневековья

Парализованные руки можно восстановить

Обнаружен затонувший доисторический мир

Ученые: сон при искусственном освещении провоцирует ожирение

10 карьерных страхов, которые тянут нас назад

Huawei могут отключить от Android

В Viber появился белорусский язык

Samsung отложил выпуск новых складных Galaxy Fold

15 красавиц российского кино

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Медики назвали продукты питания, которые влияют на психику

Как Украине увеличить добычу газа

Косметолог рассказала, как алкоголь влияет на кожу лица
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь