Претендент на рекорд: в зоопарке Флориды показали гигантского питона

Самка сетчатого питона может стать самой длинной в мире

В зоопарке американской Флориды живет претендент на рекорд – гигантская самка сетчатого питона, длина которой уже превышает шесть метров, что почти вдвое больше других представителей этого вида.

Зоологи убеждают, что шесть метров – не предел, поскольку змея продолжает расти. Рептилия не агрессивна, хотя, когда речь идет о еде, она забывает о своем спокойном характере.

Сейчас титул самой длинной змеи в мире принадлежит питону из зоопарка Миссури – его длина составляет семь с половиной метров.

Ранее мы писали о том, что село в Полтавской области атакуют змеи. Люди признались – они замазывают дыры в стенах, чтобы змеи не залезали в дома. Но такие случаи уже не удивляют, потому что пресмыкающиеся здесь - повсюду. Однажды змея упала почтальону на руку, а в прошлом году — одной женщине на шею.

Не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После укуса ребенок прожил еще три дня.

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