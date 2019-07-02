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Превышение лимитов урана: Трамп считает, что Иран "играет с огнем"

2 июля, 02:37

Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД.

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана "играют с огнем", когда стало известно, что эта страна превысила лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе. Трансляцию его беседы с журналистами в Белом доме вели американские новостные телекомпании.

Главу вашингтонской администрации попросили прокомментировать соответствующее решение Тегерана. "Они знают, что делают, — подчеркнул Трамп. — Они знают, с чем играют, и играют с огнем". Президент отметил, что ему на данный момент нечего сказать иранской стороне.

Напомним, мы сообщали, что по мнению Ирана, последние переговоры в Вене по ядерной сделке не принесли существенных результатов. Иранский дипломат отметил, что достигнутого во время нынешней почти трехчасовой встречи прогресса мало. Поэтому Иран и в дальнейшем будет проводить курс на частичный выход из ядерной сделки.

Напомним, в последнее время отношения между Тегераном и Вашингтоном особенно накалились. Стороны то и дело поднимают тему начала военных действий, а высшее руководство двух стран регулярно переходит на личности, оскорбляя оппонентов.

Напомним, что Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за отказ соблюдать ядерную сделку. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что война между США и Ираном может быть только если такой выбор сделает Тегеран

Отношения между Вашингтоном и Тегераном недавно значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

О предыдущем конфликте, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":


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Тег Иран, США, уран, Трамп, лимит

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Источник:

ТАСС

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