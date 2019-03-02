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Трамп обвинил КНДР в смерти американского студента

Сегодня, 10:11

Президент США отметил, что "парень и его семья стали потрясающим символом страсти и силы"

Отто Уормбир
Отто Уормбир. Фото: AFP
Трамп обвинил КНДР в смерти американского студента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a37/088/5c7a37088e97a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a37/088/5c7a37088e97a.jpg США Президент США отметил, что "парень и его семья стали потрясающим символом страсти и силы"

Президент США Дональд Трамп назвал Северную Корею ответственной за смерть американского студента Отто Уормбира. Глава государства написал в Twitter, что парень и его семья "стали потрясающим символом страсти и силы, который останется в памяти на долгие годы". Так президент США отреагировал на критику со стороны родителей погибшего студента.

В ходе второго саммита США – КНДР 28 февраля Дональд Трамп рассказал, что Ким Чен Ын, по его собственным словам, "не знал о случившемся". А в интервью для одного из телеканалов положительно отозвался о северокорейском лидере.

Родители Уормбира осудили президента за эти высказывания. "Ким и его коварный режим ответственны за смерть нашего сына", а также "за невообразимую жестокость и бесчеловечность", говорится в их заявлении. "Никакие извинения или щедрое восхваление не в силах этого изменить", – подчеркнула семья студента.

Напомним, что правительство КНДР отрицает, что подвергало пыткам 22-летнего Отто Уормбира, отбывавшего заключение в северокорейской тюрьме и скончавшегося вскоре после возвращения в США. В частности, Пхеньян утверждает, что с ним обращались "в соответствии с международными правилами", и считает необоснованными жалобы родителей студента на ужасное обращение с их сыном.

Так, офис контроля за внешними активами Минфина США ввел санкции против трех лиц в высшем государственном руководстве КНДР в ответ на продолжение серьезных нарушений прав человека режимом страны. Этот шаг указывает на попрание руководством КНДР свободы жителей страны и является напоминанием о жестоком обращении Северной Кореи с гражданином США Отто Уормбиром.

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Тег смерть, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын, виновник

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