Президент США расказал, какие страны не желают его победы на выборах

Он считает, что последнее, чего хотят Россия, Китай и Иран, это победа Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп полагает, что Москва, Пекин и Тегеран не желают его победы на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства, – об этом пишет ТАСС.

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"Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту президента США, это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жесткости по отношению к России, чем я", — сказал Трамп. По его версии, на его поражение также рассчитывают Китай и Иран. "Последнее, чего хотят Россия, Китай и Иран, это победа Дональда Трампа", — добавил американский лидер. "Мы будем следить за всеми ними", — подчеркнул он.

Таким образом глава Белого дома прокомментировал утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что РФ якобы пытается "очернить" наиболее вероятного соперника Трампа на выборах Джозефа Байдена. На реплику журналиста о том, что его заявления расходятся с версиями разведки, Трамп ответил: "Мне все равно, кто что говорит". Комментируя утверждения разведки относительно возможного иностранного вмешательства в выборы, президент США добавил: "Мы будем следить за этим очень внимательно".

"Самый большой риск для нас — это голосование по почте", — подчеркнул Трамп. По его версии, при таком методе голосования "другому государству" гораздо проще "подделать бюллетени". Трамп отметил, что это могут сделать страны, "о которых этого не подумаешь".

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году.

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Также Трамп уверяет, что в случае переизбрания, он быстро достигнет соглашений с Ираном и КНДР.

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