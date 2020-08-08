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Президент США расказал, какие страны не желают его победы на выборах

8 августа, 04:57

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Он считает, что последнее, чего хотят Россия, Китай и Иран, это победа Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп полагает, что Москва, Пекин и Тегеран не желают его победы на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства, – об этом пишет ТАСС.

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"Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту президента США, это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жесткости по отношению к России, чем я", — сказал Трамп. По его версии, на его поражение также рассчитывают Китай и Иран. "Последнее, чего хотят Россия, Китай и Иран, это победа Дональда Трампа", — добавил американский лидер. "Мы будем следить за всеми ними", — подчеркнул он.

Таким образом глава Белого дома прокомментировал утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что РФ якобы пытается "очернить" наиболее вероятного соперника Трампа на выборах Джозефа Байдена. На реплику журналиста о том, что его заявления расходятся с версиями разведки, Трамп ответил: "Мне все равно, кто что говорит". Комментируя утверждения разведки относительно возможного иностранного вмешательства в выборы, президент США добавил: "Мы будем следить за этим очень внимательно".

"Самый большой риск для нас — это голосование по почте", — подчеркнул Трамп. По его версии, при таком методе голосования "другому государству" гораздо проще "подделать бюллетени". Трамп отметил, что это могут сделать страны, "о которых этого не подумаешь".

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Также Трамп уверяет, что в случае переизбрания, он быстро достигнет соглашений с Ираном и КНДР.

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выборы США Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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