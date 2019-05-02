Президентская гонка в США: у Джо Байдена появился еще один конкурент

Член Сената от штата Мен Майкл Беннет принял решение участвовать в выборах следующего президента США

Майкл Беннет. Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Вслед за бывшим вице-президентом Джо Байденом, который вступил в президентскую гонку в США на прошлой неделе, о своем участии также заявил другой представитель Демократической партии – сенатор от штата Мен Майкл Беннет.

Читайте также Сильный Трамп и растерянные демократы: что известно о кандидатах на пост нового президента США

Выступая на канале CBS 2 мая, демократ объявил о том, что баллотируется на самую главную должность в стране.

"Я планирую баллотироваться в президенты", – сказал он, выразив уверенность в том, что у него есть шанс на победу.

А если он выиграет выборы, Майкл Беннет обещает заняться улучшением экономической ситуации в стране и "возвращением доверия" правительству.

На сайте предвыборного штаба сенатора уже разместили агитационный видеоролик – главное внимание на нем заостряется на социально-экономических проблемах США.

Напомним, что в феврале свое участие подтвердил и другой сенатор-демократ – многократный кандидат в президенты США Берни Сандерс.

Кроме того, как мы уже писали, что побороться за президентское кресло изъявил желание и экс-секретарь жилищного строительства и городского развития при бывшем президенте Обаме Хулиан Кастро, тоже член Демократической партии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Президентская гонка в США: у Джо Байдена появился еще один конкурент". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"