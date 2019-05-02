Президентская гонка в США: у Джо Байдена появился еще один конкурент
Член Сената от штата Мен Майкл Беннет принял решение участвовать в выборах следующего президента США
Вслед за бывшим вице-президентом Джо Байденом, который вступил в президентскую гонку в США на прошлой неделе, о своем участии также заявил другой представитель Демократической партии – сенатор от штата Мен Майкл Беннет.
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Выступая на канале CBS 2 мая, демократ объявил о том, что баллотируется на самую главную должность в стране.
"Я планирую баллотироваться в президенты", – сказал он, выразив уверенность в том, что у него есть шанс на победу.
А если он выиграет выборы, Майкл Беннет обещает заняться улучшением экономической ситуации в стране и "возвращением доверия" правительству.
На сайте предвыборного штаба сенатора уже разместили агитационный видеоролик – главное внимание на нем заостряется на социально-экономических проблемах США.
Напомним, что в феврале свое участие подтвердил и другой сенатор-демократ – многократный кандидат в президенты США Берни Сандерс.
Кроме того, как мы уже писали, что побороться за президентское кресло изъявил желание и экс-секретарь жилищного строительства и городского развития при бывшем президенте Обаме Хулиан Кастро, тоже член Демократической партии.
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