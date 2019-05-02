Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Президентская гонка в США: у Джо Байдена появился еще один конкурент

2 мая, 17:21

Член Сената от штата Мен Майкл Беннет принял решение участвовать в выборах следующего президента США

Майкл Беннет. Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Майкл Беннет. Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Вслед за бывшим вице-президентом Джо Байденом, который вступил в президентскую гонку в США на прошлой неделе, о своем участии также заявил другой представитель Демократической партии – сенатор от штата Мен Майкл Беннет.

Читайте также

Выступая на канале CBS 2 мая, демократ объявил о том, что баллотируется на самую главную должность в стране.

"Я планирую баллотироваться в президенты", – сказал он, выразив уверенность в том, что у него есть шанс на победу.

А если он выиграет выборы, Майкл Беннет обещает заняться улучшением экономической ситуации в стране и "возвращением доверия" правительству.

На сайте предвыборного штаба сенатора уже разместили агитационный видеоролик – главное внимание на нем заостряется на социально-экономических проблемах США.

Напомним, что в феврале свое участие подтвердил и другой сенатор-демократ – многократный кандидат в президенты США Берни Сандерс.

Кроме того, как мы уже писали, что побороться за президентское кресло изъявил желание и экс-секретарь жилищного строительства и городского развития при бывшем президенте Обаме Хулиан Кастро, тоже член Демократической партии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, выборы в США, Выборы президента США-2020

Вы сейчас просматриваете новость " Президентская гонка в США: у Джо Байдена появился еще один конкурент". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Байден назвал себя наиболее подходящей кандидатурой на пост президента США

5 декабря 2018, 04:01

Бывший вице-президент решит, будет ли баллотироваться в президенты США в 2020 году в ближайшие два месяца

Хиллари Клинтон снова может пойти на выборы президента в 2020 году – СМИ

28 января, 11:45

Клинтон имеет 75% поддержки в Демократической партии

Финансовое фиаско: Трамп охарактеризовал свою работу президентом

Работа в Белом доме обернулась для 45-го президент США невероятными убытками

Американский мультимиллиардер потратит 500 млн на борьбу с Трампом

14 февраля, 16:48

Экс-мэр Майкл Блумберг потратит 1% своего богатства, чтобы Трамп проиграл следующие президентские выборы

Трамп очень грубо оскорбил бывшего вице-президента США

18 марта, 16:31

Президент назвал Джо Байдена "человеком с низким IQ"

Россия уже ведет вмешательство в выборы США 2020 года – СМИ

22 февраля, 04:28

Президентские праймериз 2020 года станут следующим полем боя, где будут предприниматься попытки разделить и сбить с толку Америку

10 российских сериалов, за которые не стыдно

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

Легендарные актеры, которые ушли из жизни из-за алкоголя

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

Троицкий рассказал, как Медведев обманул Макаревича

Стало известно, как женщина выглядела 1400 лет назад

Обещания Зеленского. Как новый президент будет изменять Украину

Европейскую конвенцию еще бы вспомнить: В «ДНР» отбирают машины

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Сегодня, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Назван самый полезный суп