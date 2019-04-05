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Президентская гонка в Украине похожа на выборы во Франции, США и Brexit – Волкер

Сегодня, 12:24

По мнению спецпредставителя Госдепартамента, в Украине проходят действительно демократические выборы

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: AFP
Президентская гонка в Украине похожа на выборы во Франции, США и Brexit – Волкер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/515/8fe/5c75158fea764.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/515/8fe/5c75158fea764.jpg США По мнению спецпредставителя Госдепартамента, в Украине проходят действительно демократические выборы

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер сравнил выборы в Украине с выборами во Франции, США и референдумом о Brexit.

"Выборы в Украине похожи на выборы, которые мы видели во Франции, или в случае с Brexit, или даже в Соединенных Штатах. Это кандидат, противопоставивший себя элите, действующему президенту, который говорит, что, знаете, я тяжело работал, я достиг больших свершений, мы больше делать", – сказал он интервью программе NewsHour американской службы общественного вещания PBS.

"И сейчас перед украинским обществом стоит такой выбор. Хотят они того, кто просто идет против элиты, обещая массовые реформы, или они хотят того, кто, видимо, разочаровывает их в некоторых вопросах, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет, и выступил против Путина?", - отметил Волкер.

По его словам, в Украине проходят действительно демократические выборы.

Волкер убежден, что Российская Федерация продолжит испытывать на прочность любого президента Украины.

Ранее, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах.

Волкер отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

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Тег выборы, Порошенко, Зеленский, Волкер

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Источник:

Европейская правда

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