Президентськие гонки: конкуренты готовы поддержать Байдена

В гонке, помимо Байдена, продолжают участвовать сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и другие политики

Экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана – Ред.) Пит Буттеджадж, который завершил свою предвыборную кампанию, намерен поддержать бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.

Об этом заявила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее информации, о своем решении бывший мэр Саут-Бенда хочет объявить на митинге, который состоится в Далласе (штат Техас). Ранее стало известно о том, что сенатор от Миннесоты Эми Клобушар отказалась от дальнейшего участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии и также намерена поддержать кампанию бывшего вице-президента США.

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Напомним, что в политической гонке, помимо Байдена, продолжают участвовать сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, миллиардер Майкл Блумберг, а также член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выход Буттеджаджа из предвыборной гонки выгоден Байдену и приведет к поражению Сандерса. "Все его голоса в „супервторник" уйдут сонному Джо Байдену. Очень подходящее время. Это действительно начало того, что демократы выведут Берни из игры", — заявил Трамп в Twitter.

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"Супервторник" – это 3 марта, когда выборы делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии, состоятся в 14 штатах и одной заморской территории США — Американском Самоа. Процесс выдвижения делегатов на съезды завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Напомним, что ранее Джо Байден победил в первом штате на праймериз демократов. Экс-вице-президент прервал череду провалов в предвыборной гонке.

Больше о противниках президента США Дональда Трампа в Демократической партии читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кто против Трампа: сенсации и интриги праймериз в США" .

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