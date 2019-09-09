При необходимости: Трамп не исключает возможной участи в переговорах между Украиной и Россией

Я думаю, что тот факт, что произошел обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом, - заявил Трамп

Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости мог бы принять участие в переговорах между Россией и Украиной.

Об этом он заявил перед журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

"Я думаю, что тот факт, что произошел обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом. Это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я принял участие, я приму участие, но это действительно очень, очень позитивное событие", — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, стоит ли, США принять участие в переговорном процессе в "нормандском формате".

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Как сообщали новости "Сегодня", сам президент Украины 7 сентября, после возвращения украинских узников Кремля на родину, озвучил ожидания относительно будущих переговоров. Зеленский надеется, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшее время.

Отметим, что в тот же день Зеленский и Путин провели телефонный разговор, во время которого выразили удовлетворение результатом выполнения договоренностей в рамках первого этап обмена заложниками, а также договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате". А 8 сентября уже президент Франции Эммануэль Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате".

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не определена дата "нормандских" переговоров на уровне президентов.

"Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка", – отметил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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