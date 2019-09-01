Ураган возле границ США достиг максимальной категории

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Надвигающийся на Багамские острова и США ураган "Дориан" достиг наивысшей, пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщает в воскресенье Национальный ураганный центр США.

Устойчивая скорость ветра в урагане теперь достигает 257 км/ч.

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Шкала Саффира-Симпсона измеряет потенциальный ущерб от ураганов. Пятый, катастрофический уровень означает, что сила ветра превышает 250 км/ч, может быть нанесен значительный ущерб зданиям и инфраструктуре и повалены щиты, деревья, баннеры. Необходима массовая эвакуация населения с прибрежных территорий.

Напомним, из-за приближения урагана "Дориан" президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу.

Ранее США атаковал тропический шторм "Барри", который сформировался 11 июля в Мексиканском заливе. В субботу сила его ветров над морем превысила 120 км/ч , что соответствует мощности урагана первой категории.

На территории штата Луизиана, к берегам которого движется ураган, был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора штата, ожидаются бури, проливные дожди и затопление прибрежных районов. В заявлении, опубликованном на сайте губернатора, подчеркивается, что власти рекомендуют местным жителям запастись продовольствием и внимательно следить за метеосводками.

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