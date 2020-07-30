Приближенные к Путину олигархи нашли лазейку в санкциях США

Близкие к президенту Российской Федерации Владимиру Путину российские миллиардеры братья Аркадий и Борис Ротенберг годами успешно обходили санкции Соединенных Штатов, продолжая совершать многомиллионные сделки на рынке произведений искусства.

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Об этом говорится в докладе постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам, сообщает DW.

Главный вывод исследования: отсутствие регулирования в сфере арт-индустрии в Соединенных Штатах делает возможным нарушение норм законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Рынок произведений искусства – самый большой нерегулируемый рынок в США, утверждается в докладе. А поскольку ему свойственна анонимность, многомиллионные сделки могут проводиться там и в интересах людей, находящихся под санкциями, выяснили сенаторы.

По данным подкомитета по расследованиям, именно этим воспользовались братья Ротенберги, чтобы получить доступ к американской экономике, даже находясь под санкциями Вашингтона.

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Помогал им в этом московский арт-консультант с гражданством США Грегори Бальцер, считают авторы доклада. Предположительно, с мая по ноябрь 2014 года Бальцер приобрел в США на деньги связанных с бизнесменами компаний произведения искусства на сумму 18 млн долл.

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При этом произведения искусства были не единственным объектом сделок компаний, связанных с братьями Ротенбергами. По данным сенаторов, общая сумма сделок, заключенных ими в США после введения санкций, составляет 91 млн долл.

"Совершенно неприемлемо, что правила, направленные на предотвращение отмывания денег, не применяются, когда кто-то приобретает произведение искусства стоимостью в несколько миллионов долларов", - прокомментировал эту ситуацию один из авторов доклада, сенатор-демократ Том Карпер.

Соединенные Штаты наложили санкции на членов семьи Ротенбергов и принадлежащие им компании весной 2014 года.

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О тесных связях этих предпринимателей с Путиным свидетельствуют крупные государственные заказы, полученные компаниями, которыми они владеют, считают в Сенате США.

Журнал Forbes оценивает состояние Аркадия Ротенберга в 2,9 млрд долл., а его брата Бориса – в 1,2 млрд долл.

Тем временем дипломаты сообщают, что США подготовили для России финансовую бомбу.

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