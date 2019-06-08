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Причиной сильного пожара в США стал раскаленный метал

8 июня, 01:43

Общая площадь пожара превысила 1,86 тыс. кв. км.

Фото: REUTERS/Rafael Marchante
Фото: REUTERS/Rafael Marchante.

Причиной крупнейшего по площади пожара в истории штата Калифорния, вспыхнувшего летом прошлого года, стал осколок раскаленного металла или искра, вылетевшая из-под молота. Об этом сообщило в пятницу калифорнийское управление лесного хозяйства и пожарной охраны. 

"Проведя тщательное и скрупулезное расследование, управление определило, что пожар была вызван искрой или осколком раскаленного металла, который приземлился на восприимчивую к воспламенению почву", — говорится в заявлении ведомства.

Один из телеканалов уточнил, что искра или осколок могли вылететь из-под молота, с помощью которого рабочие забивали в землю металлический столбик. На данный момент власти не выдвигали каких-либо обвинений.

Общая площадь пожара, названного в честь округа Мендосино, где он вспыхнул в июле прошлого года, превысила 1,86 тыс. кв. км. По данным властей, пламя за два месяца уничтожило более 150 домов и около 280 построек в округах Колуза, Лейк и Мендосино. Пожар привел к эвакуации нескольких тысяч человек. При тушении огня погиб один пожарный.

До этого самым крупным по площади в Калифорнии считался пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря 2017 года и получивший имя "Томас". Его максимальная площадь составила 1,14 тыс. кв. км. Тогда жертвами стихии стали два человека, более 1 тыс. домов были уничтожены. Ущерб, нанесенный "Томасом", по оценкам властей, составил около 150 млн долларов.

Напомним, что ранее во Львовской области пожар на торфяниках тушили несколько суток. Тогда к ликвидации пожара привлекли 75 спасателей. 

Добавим, что перед этим торфяники горели в Киевской области. Спасатели установили, что горели торфяные залежи на площади 0,8 га. 

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Тег пожар

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Источник:

ТАСС

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