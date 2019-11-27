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Приказ приостановить помощь Киеву подписан в США в день разговора Трампа с Зеленским – СМИ

27 ноября, 01:54

Первоначально вопрос о приостановке помощи обсуждался еще в начале июля

Фото: AFP

Фото: AFP

Административно-бюджетное управление США приняло меры для приостановки помощи Украине на сумму 250 млн долларов вечером 25 июля, через несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на документы, поступившие в бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США.

Как следует из этих документов, первоначально вопрос о приостановке помощи обсуждался еще в начале июля, а 18 июля, за неделю до телефонного разговора Трампа и Зеленского, на одном из совещаний отмечалось, что предоставление помощи замораживается по распоряжению Белого дома.

На просьбу прокомментировать ситуацию с приостановкой помощи Украине представитель Административно-бюджетного управления заявил телекомпании, что его ведомство "будет и впредь использовать имеющиеся полномочия для того, чтобы средства налогоплательщиков расходовались в соответствии с законом и приоритетами, определенными президентом".

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Напомним, что Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальное расследованиедействий президента Трампа, а также одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования в отношении президента.

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Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США Владимир Зеленский Дональд Трамп заморозка помощь Украине

Источник: ТАСС

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