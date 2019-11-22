Приостановка военной помощи США: в Госдепе прокомментировали действия Киева

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Госдепартамент США не видит ничего необычного в том, что посольство Украины в Вашингтоне интересовалось вопросом о приостановке военной помощи со стороны Соединенных Штатов уже 25 июля – в день телефонного разговора президентов двух стран. Об этом заявил представитель Госдепартамента высокого ранга.

По его словам, любое посольство постоянно звонит по поводу военной помощи, поскольку она перечисляется на счета в этой стране.

"Это нормально. Так что да, они должны были звонить. Если вы советник по политическим вопросам или военный атташе в любом посольстве и вы не проверяете свои счета, это значит, что вы не выполняете свою работу", – пояснил дипломат.

Таким образом он комментировал показания заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер, которые та дала ранее на публичных слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента главы Белого дома. По словам представительницы Пентагона, сотрудникам ее аппарата поступили 25 июля два электронных письма от Госдепартамента, в которых говорилось, что вопросом о приостановке помощи Киеву обеспокоено посольство Украины в Вашингтоне, а также американские законодатели.

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Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

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Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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