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Природная аномалия в Калифорнии: горы укрыл ковер из цветов

Сегодня, 04:15

Все близлежащие склоны и поля у города Лейк Эльсинор оказались покрытыми цветущими маками

Природная аномалия в Калифорнии: горы укрыл ковер из цветов США Все близлежащие склоны и поля у города Лейк Эльсинор оказались покрытыми цветущими маками

В американской Калифорнии появилось необычное природное явление – поля у города Лейк Эльсинор превратились в настоящий цветочный ковер.

Все близлежащие склоны и поля оказались покрытыми цветущими маками золотистого и оранжевого цветов. Цвести они будут несколько недель.

Городские власти уже настроились принимать тысячи туристов, которые хотят насладиться естественным явлением.

А ученые объясняют нынешнее буйное цветение диких маков длительными обильными дождями.

Напомним, что в прошлом году на Буковине зацвело тюльпанное поле. Их разводит местный цветовод Александр Стратийчук, который занялся этим 13 лет назад, когда вернулся с заработков в Голландии.

Мы также писали об "украинском Провансе" – в 38 км от Киева расположено небольшое село Порадовка, располагается частное хозяйство "Лавандовый гай" с настоящими сказочными лавандовыми полями.

Кроме того, сообщалось, что в прошлом году в Харькове перед зданием областной государственной администрации по улице Сумской появилась интересная цветочная композиция - с помощью 17,5 тысяч цветов на центральной клумбе изобразили государственные символы Украины.

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Тег цветы, растения, Калифорния, маки

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