"Пришло время выйти из бесконечных войн": Трамп заявил, что США уходят из Сирии

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Для Соединенных Штатов пришло время выйти из бесконечных войн в Сирии и вернуть американских военных домой. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

"Пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой… Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией", – написал Трамп.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США не станут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а также не будут находиться поблизости от места ее проведения. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм по итогам телефонных переговоров американского лидера Дональда Трампа и турецкого президента Тайипа Эрдогана.

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Также отмечается, что власти Турции, а не США, теперь несут ответственность за дальнейшую судьбу задержанных в регионе за последние два года боевиков террористической группировки "Исламское государство".

В документе подчеркивается, что страны Европы отказались забрать и предать суду своих граждан, присоединившихся к ИГ и захваченных в регионе. США, по словам Гришэм, тоже не намерены тратить на их содержание деньги своих налогоплательщиков.

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Отметим, Турция стягивает дополнительные войска и технику к границе с Сирией. Перед этим президент Реджеп Эрдоган объявил о готовности турецких войск начать военную операцию на территории к востоку от реки Евфрат.

По словам Эрдогана, целью операции является очистка приграничной сирийской территории от поддерживаемых США курдских "Отрядов народной самообороны" и создание там "зоны безопасности". Анкара считает, что курды помогают сепаратистам на территории Турции.

Напомним, военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа, в 50 км от границы с Сирией, прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре.

Позже стало известно, что американский президент Дональд Трамп согласился вывести контингент США из зоны операции, которую турецкая армия проводит восточнее реки Евфрат в Сирии.

Мы также сообщали о мощном взрыве в сирийском городе Африн , где в воздух взлетел припаркованный в центре города автомобиль. Жертвами атаки стали 11 человек, еще 35 были ранены.

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