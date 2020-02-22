Пристайко встретился с заместителем госсекретаря США: что обсудили

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Вашингтоне встретился с Первым заместителем Государственного секретаря США Стивеном Бигуном. Они обсудили ситуацию на Донбассе, преодоление коррупции в Украине и евроатлантическую интеграцию. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США в Facebook.

По информации посольства, стороны говорили о совместных действиях для возвращения мира на Донбассе и деоккупации Крыма, об американской поддержке Украины на пути к евроатлантической интеграции и взаимодействии двух государств в экономической и военной сферах.

"Постоянная поддержка США сегодня крайне важна. Новые подходы ощущаются не только в Киеве – это вдохновляет", – сказал Пристайко.

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В Госдепе также рассказали о деталях встречи.

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"Заместитель секретаря Бигун и министр иностранных дел Пристайко обсудили взаимное стремление к мирному урегулированию российской агрессии в Украине. Заместитель секретаря поздравил министра иностранных дел с прогрессом, который его правительство достигло в борьбе с коррупцией и институциональных реформах. Они также обсудили возможности для дальнейшей интеграции украинских военных, инвестиций и торговли с евроатлантическим сообществом", – сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, с которым обсудил поддержку нашей страны со стороны Вашингтона и сотрудничество между странами.

Также после состоявшейся 31 января встречи с Зеленским Майк Помпео сделал важное заявление насчет Украины.

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