Приземление Crew Dragon: высадку астронавтов из капсулы задержали из-за возможной опасности

Дагласа Херли и Роберта Бенкена уже извлекли из космического корабля

Высадку американских астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена, которые приводнились на борту корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе, пришлось задержать из-за возможной опасности. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA в своем Twitter.

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Специалисты SpaceX сначала удалили с поверхности капсулы продукты испарений, которые могли навредить астронавтам, и только потом открыли люк аппарата. Подготовка заняла около полутора часов после приземления Crew Dragon.

Первым из капсулы извлекли Роберта Бенкена. Вслед за ним Дагласа Херли – успешную операцию специалисты SpaceX встретили аплодисментами. В NASA выразили надежду, что уже скоро пилоты смогут увидеть свои семьи.

Напомним, космический корабль Crew Dragon производства компании SpaceX приводнился в Мексиканском заливе 2 августа в 14:48 по местному времени (21:48 по Киеву). Погода способствовала успешному приземлению аппарата, а астронавты, которые провели в космосе около двух месяцев, чувствовали себя хорошо.

Миссия является исторической, так как это первый с 2011 года запуск космического корабля с территории США, на борту которого были люди. Когда Соединенные Штаты свернули программу "Спейс Шаттл", все полеты NASA в космос осуществлялись в партнерстве с Россией на ее кораблях типа "Союз".

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