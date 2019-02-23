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Признал вину: в США россиянина судят за сговор с целью кибератаки

Сегодня, 11:05

Мужчине грозит до пяти лет заключения

Фото: Wylsacom
Фото: Wylsacom.
Признал вину: в США россиянина судят за сговор с целью кибератаки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e40/04d/5c3e4004dc01c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e40/04d/5c3e4004dc01c.jpg США Мужчине грозит до пяти лет заключения

В Нью-Йорке судят российского программиста Станислава Лисова, которого экстрадировали в 2018 году в США из Испании. Мужчина уже признал свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки, сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух.

"Данное признание стало результатом продолжительного переговорного процесса с прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк", - отметил адвокат.

По его словам, россиянин признал вину по одному из двух пунктов обвинения, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации. С помощью этой программы хакеры пытались похитить миллионы долларов. Сам же Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса.

Напомним, не так давно гражданина РФ приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в преступной хакерской схеме, в результате которой он получил доступ к данным более 160 млн кредитных карт.

Кроме того, ранее американский чиновник Жанетт Манфра, ответственная за защиту американских выборов от взлома, подтвердила, что российские хакеры успешно проникли в списки регистрации избирателей нескольких штатов США до президентских выборов 2016 года. 

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Тег США, суд, хакер, россиянин

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Источник:

ТАСС

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