Признал вину: в США россиянина судят за сговор с целью кибератаки
Мужчине грозит до пяти лет заключения
В Нью-Йорке судят российского программиста Станислава Лисова, которого экстрадировали в 2018 году в США из Испании. Мужчина уже признал свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки, сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух.
"Данное признание стало результатом продолжительного переговорного процесса с прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк", - отметил адвокат.
По его словам, россиянин признал вину по одному из двух пунктов обвинения, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации. С помощью этой программы хакеры пытались похитить миллионы долларов. Сам же Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса.
Напомним, не так давно гражданина РФ приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в преступной хакерской схеме, в результате которой он получил доступ к данным более 160 млн кредитных карт.
Кроме того, ранее американский чиновник Жанетт Манфра, ответственная за защиту американских выборов от взлома, подтвердила, что российские хакеры успешно проникли в списки регистрации избирателей нескольких штатов США до президентских выборов 2016 года.
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