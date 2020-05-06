Продолжение реформ и борьба с коррупцией: экс-посолы США в Украине спрогнозировал приоритеты будущего коллеги

Важным для Украины, является тот факт, что Дейтон не принадлежит ни к одной партии

Фото: facebook.com/russia.usembassy

Президент США Дональд Трамп на днях предложил кандидатуру трехзвездочного американского генерала Кита Дейтона на должность посла в Украине. Свое мнение по этому выразили бывшие послы в Киеве и политики, – передает "Голос Америки"

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что кандидатуру Дейтона поздравили и в посольстве США в Киеве:

"Дейтон был старшим советником Пентагона по вопросам обороны в Украине последние несколько лет, поэтому он понимает ситуацию. Я говорил с людьми из посольства в Киеве и они говорят, что он хорошо понимает Украину. И речь идет не только о конфликте с Россией, но и о более широкую проблематику страны. Поэтому Дейтон – это очень хороший выбор".

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Важным для Украины является тот факт, что Дейтон не принадлежит ни к одной партии: "Через шесть месяцев у нас в США президентские выборы. Я боюсь, будет попытка втянуть Украину в наши внутриполитические дела. Поэтому иметь беспартийного посла в Украине будет очень важно для того, чтобы Украина оставалась вне американской внутренней политики", – добавил Пайфер.

"Любой посол должен внедрять политику Вашингтона, так что политика останется прежней. Что нового принесет в случае назначения генерал Дейтон – это немножко другой стиль. Я надеюсь, что это будет очень сильный стиль руководства. Генерал-лейтенант Дейтон имеет три звезды свидетельствует о том, что его очень уважают в армии не только как офицера, но и как лидера", – отметил бывший посол.

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Одним из приоритетов нового посла будет также продолжение реформ в Украине, и в первую очередь борьба с коррупцией, – об этом заявил еще один екс-посол США в Украине Уильям Тейлор: "Я думаю, генерал Дейтон будет поддерживать борьбу с коррупцией".

Выдвижение кандидатуры Дейтона поздравили и в украинском правительстве. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который уже встречался с генералом и назвал взаимодействие с ним хорошей и добавил, что с нетерпением ожидает прибытия Дейтона в Украину.

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Ранее мы писали о том, что почему назначение нового американского посла – хороший сигнал для Киева.

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