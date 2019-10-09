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Прокуратура хочет допросить экс-юриста Трампа

9 октября, 06:10

Возможная встреча Коэна с прокурорами должна состояться до конца текущего месяца

Майкл Коэн и Дональд Трамп

Майкл Коэн и Дональд Трамп / Фото: AFP

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, который находится в тюрьме, может быть временно переведен в Нью-Йорк для дачи показаний в прокуратуре штата. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах.

По данным телекомпании, возможная встреча Коэна с прокурорами должна состояться до конца текущего месяца. Ожидается, что бывший юрист Трампа выступит перед главным советником прокурора округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайруса Вэнса, а также руководителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями. О том, будет ли на опросе присутствовать сам Вэнс, не известно.

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В августе ряд юристов под руководством Вэнса уже опрашивали Коэна в рамках расследования в отношении группы компаний Trump Organization. Это произошло спустя непродолжительное время после того, как было возобновлено расследование в отношении руководства Trump Organization.

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Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорди бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Ранее бывший адвокат президента утверждал, что в 2014-2015 годах он оплачивал выгодные для Дональда Трампа результаты политических онлайн-опросов.

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США прокуратура адвокат тюрьма Трамп коэн

Источник: ТАСС

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