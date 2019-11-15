Прокуратура США изучает возможную заинтересованность Джулиани в бизнесе в Украине

"У меня нет никакого личного интереса в каком-либо бизнесе в Украине", - заявлял Джулиани

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Федеральные прокуроры в США изучают вопрос о том, мог ли адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани быть лично заинтересованным в контракте в газовой сфере в Украине, которого добивались два его помощника.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, ранее на встречах с украинскими официальными лицами помощники Джулиани – Лев Парнаси Игорь Фруман – обсуждали возможность участия созданной ими компании в прокладке газопровода из Польши в Украину для поставок природного газа, доставленного из США. Они утверждали, что этот проект пользуется поддержкой администрации Трампа. Ссылаясь на сообщения осведомленных лиц, для которых был организован брифинг по этому вопросу, газета указывает, что на этих встречах они добивались от украинских официальных лиц содействия в проведении расследования в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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"Как сообщило одно осведомленное лицо, в обсуждениях, продолжавшихся вплоть до лета нынешнего года, Парнас и Фруман заявляли украинским официальным лицам, что Джулиани является партнером в проекте прокладки газопровода, а этот проект был выдвинут созданной ими компанией Global Energy Producers, – отметила The Wall Street Journal. – Еще одно лицо заявило, что эти люди рассматривали Джулиани скорее как возможного инвестора в их компанию, но при этом презентовали это дело не слишком умело и с преувеличениями".

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Джулиани, по данным газеты, решительно отрицает какую-либо связь с компанией Парнаса и Фрумана или причастность к рекламе проекта прокладки трубопровода. "У меня нет никакого личного интереса в каком-либо бизнесе в Украине", – подчеркнул он в интервью газете.

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