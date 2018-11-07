Промежуточные выборы в США: республиканцы сохранили контроль над Сенатом – СМИ

Сегодня, 08:26

В результате этого голосования будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса,

Выборы в США. Фото: AFP
Выборы в США. Фото: AFP

Республиканская партия по итогам прошедших промежуточных выборов сохранила большинство в Сенате Конгресса США. К такому выводу пришли телеканалы CNN, NBC и Fox News.

По данным телеканала CNN, сенатор от этой партии Тэд Круз одержал победу в штате Техас, что гарантировало республиканцам контроль над Сенатом. Телеканал уточняет, что после объявления результатов голосования в Теннесси, Индиане и Северной Дакоте, где победили кандидаты от республиканцев, Демократическая партия потеряла шансы вернуть контроль над верхней палатой Конгресса.

Данные предварительного подсчета голосов, которые публикует The New York Times, также свидетельствуют о победе республиканцев.

Точные данные о количестве мест, которые каждая партия займет в Сенате, пока не приводятся, так как в некоторых штатах продолжается подсчет голосов.

Во вторник в США состоялись промежуточные выборы. В результате этого голосования будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Промежуточными они называются потому, что проводятся через два года после предыдущих президентских выборов и за два года до следующих.

Отметим, нынешние выборы многие называют судьбоносными, ведь от них зависит, какой будет политика Америки в последующие два года и насколько вектор Конгресса будет совпадать с политикой Трампа.

Напомним, что видеоролик, снятый по заказу американских властей перед промежуточными выборами в Конгресс, признали расистским и запретили рекламировать в Facebook.

Кроме того, в преддверии промежуточных выборов в США в соцсети заблокировали больше 800 страниц и аккаунтов пользователей за распространение ложной информации.

Также мы писали о плане Пентагона отомстить России в случае вмешательства в избирательный процесс.
выборы, США, сенат
Источник:

ТАСС

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