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Проникновение в имение Трампа: китаянку приговорили к восьми месяцам тюрьмы

26 ноября, 06:47

30 марта этого года Юцзин Чжан проникла на территорию имения Трампа Мар-а-Лаго во Флориде

/ Фото: AFP

Гражданку Китая Юцзин Чжан, незаконно проникшую на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-бич, приговорили к восьми месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванного представителя американского минюста.

По словам источника телеканала, Чжан была признана виновной в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом и в даче ложных показаний. За это она была приговорена к восьми месяцам тюрьмы и двум годам надзора после освобождения.

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30 марта этого года Юцзин Чжан проникла на территорию имения Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, обманув охранников. Впоследствии ее задержали спецслужбы США. При обыске у нее нашли четыре сотовых телефона, ноутбук и жесткий диск, а также два паспорта гражданина КНР.

Также изначально сообщалось, что у Чжан нашли флэшку с вредоносными программами, но позже эти данные были опровергнуты. Следователи предполагали, что Чжан может быть связана с китайской разведкой, однако эти подозрения не подтвердились.

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При этом китаянка отказалась от государственного защитника и представляла себя сама. Во время судебного разбирательства она продолжала настаивать, что не сделала ничего плохого.

Напомним, в прошлом году в заграждение Белого дома врезался автомобиль. В момент инцидента Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Кроме того, полиция задержала мужчину возле Белого дома, который намеревался встретиться с высокопоставленными чиновниками из Пентагона, – у него нашли целый арсенал оружия.

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Китай США Дональд Трамп поместье проникновение

Источник: Интерфакс

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