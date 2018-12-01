Прощание с эпохой: президенты США рассказали о величии Буша-старшего

Соболезнования в связи со смертью Буша-старшего выражают и украинцы в социальных сетях

Действующий президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама и Джордж Буш-младший выразили свои соболезнования в связи со смертью бывшего главы Белого дома, 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, который умер на 95-м году жизни.

Так, в Twitter от имени Дональда и Мелании Трамп было опубликовано сообщение о том, что президентская чета присоединилась "к скорбящей нации в связи со смертью Джорджа Буша-старшего".

"Благодаря его неповторимости, интеллекту, и неизменной приверженности вере, семье и стране, президент Буш вдохновил поколения американцев на то, чтобы быть, по его собственным словам, "тысячами лучей света", которые освещали миру величие, надежду и позиции Америки", – говорится в заявлении.

Слова соболезнования выразил и другой президент США – Барак Обама. В своем Twitter он высоко оценил достижения Буша-старшего: "Америка потеряла патриота и великого борца – Джорджа Буша. его наследие, возможно, никому не удастся превзойти, хотя он хотел бы, чтобы мы все попытались".

В свою очередь, Джордж Буш-младший, который, как и его отец, возглавлял Белый дом, назвал умершего "благороднейшим человеком".

"Джеб, Нейл, Марвин, Доро (дети Буша-старшего – Ред.) и я с прискорбием сообщаем, что после 94 выдающихся лет наш дорогой отец скончался. Джордж Герберт Уокер Буш был благороднейшим человеком и лучшим отцом, о котором может мечтать сын или дочь", – говорится в его сообщении на Facebook.

Свои воспоминания об ушедшем оставили и украинские пользователи сети. Так, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, выразив соболезнования, напомнила одну из цитат политика: "Нас, Бушей, очень легко заставить рыдать".

В свою очередь, украинский публицист Виталий Портников признал, что смерть Буша-старшего ознаменовала собой "окончательное прощание с эпохой".

А вот участник боев на Донбассе, юрист Леонид Маслов отметил историческую речь 41-го президента США во время его визита в Киев 1 августа 1991 года, когда он убеждал подписать "союзный договор". При этом он добавил: "спи спокойно, Джордж. Ты вместе с Рейганом увлеченно уничтожал св****упых и потому мы тебе все прощаем".

Стоит отметить, что Джордж Буш-старший оставил после себя пять детей, 17 внуков и восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Его состояние серьезно ухудшилось после смерти супруги, с которой они поженились в 1945 году – после возвращения Буша с войны.

Его старший сын – Джордж Буш-младший – был 43-м президентом США, другой сын – Джеб Буш – занимал пост губернатора Флориды.

В период его президентства произошел распад Варшавского договора, падение Берлинской стены и развал СССР. В 1989 году Буш-старший отдал приказ о военном вторжении в Панаму, а в 1991 году, когда Ирак отказался вывести войска из оккупированного Кувейта, санкционировал военную операцию "Буря в пустыне".

Напомним, что 26 ноября умер легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, который был обладателем премий "Оскар" и других призов в своей области. Режиссер умер в возрасте 78 лет от рака у себя дома в Риме.

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