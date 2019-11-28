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Протесты в Китае: Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

28 ноября, 01:53

Китайские власти ранее выразили США решительный протест в связи с одобрением законопроекта

Президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Одобренная ранее обеими палатами Конгресса США законодательная инициатива требует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека. Китайские власти ранее выразили США решительный протест в связи с одобрением законопроекта.

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Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.

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США Гонконг права человека Дональд Трамп законопроект

Источник: ТАСС

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