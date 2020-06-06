Протесты в США: Пентагон убрал с улиц Вашингтона военных

В район Вашингтона были отправлены 1600 американских военных

Министр обороны США Марк Эспер подписал приказ о возвращении на свои базы всех подразделений регулярных войск, направленных в Вашингтон.Об этом сообщил министр Армии Райан Маккарти.

Ранее из Вашингтона уже были выведены 700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии, которые были направлены в американскую столицу с базы в Форт-Брэгг (штат Северная Каролина).

Теперь выводятся оставшиеся 900 военнослужащих военной полиции, которые на текущей неделе прибыли из Форт-Брэгга и базы Фот-Драм (штат Нью-Йорк).

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Напомним, в понедельник, 1 июня, Пентагон объявил об отправке 1600 военнослужащих район Вашингтона, которые должны обеспечивать порядок в столице в условиях роста протестных выступлений и беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских в городе Миннеаполисе.

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В целом ряде американских городов, в том числе в Вашингтоне, протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

Напомним, Трамп объяснил, когда может задействовать войска для устранения беспорядков в стране.

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