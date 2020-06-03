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Протесты в США: Трамп похвалил себя за массовые аресты

3 июня, 09:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

В округе Колумбия прошлой ночью не было проблем, заявил американский президент

Пока в Соединенных Штатах бушуют протесты, президент США Дональд Трамп похвалил сам себя за то, что в Вашингтоне удается обеспечивать правопорядок.

"В округе Колумбия (город Вашингтон – ред.) прошлой ночью не было проблем. Много арестов. Отличная работа, которую проделали все. Непобедимая сила. Доминирование. Так же, как было прекрасно и в Миннеаполисе (спасибо тебе, президент Трамп!)", - написал Дональд Трамп в Twitter.

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Ранее стало известно, что Пентагон перебросил в окрестности столицы США около 1,6 тыс. военнослужащих. Как сообщил официальный представитель американского оборонного ведомства Джонатана Хоффмана, военные находятся в состоянии повышенной готовности.

Как известно, массовые протесты и беспорядки в США смерть в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в результате жесткого задержания полицейскими.

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Для подавления беспорядков власти привлекают Национальную гвардию. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк,введен комендантский час.

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По данным Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

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США протесты Дональд Трамп

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