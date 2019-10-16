Поговорил бы с Эрдоганом: Байден считает, что Анкаре нужно пригрозить расплатой

Я бы не вывел войска, - заявил Байден

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Вашингтон должен дать понять турецкому руководству, что ему придется заплатить за военную операцию в Сирии. Об этом заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден на общеполитических дебатах демократов в Огайо.

Об этом сообщает CNN.

Говоря о решении действующего американского лидера Дональда Трампа вывести войска США с севера Сирии, Байден отметил: "Я бы не вывел войска". "Я бы провел откровенный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и сказал бы ему, что он заплатит высокую цену за то, что сделал, заплатит эту цену сейчас", — добавил Байден. Он отметил, что также принял бы меры "для защиты курдов".

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Напомним, президент США Дональд Трамп своим указом ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны – из-за масштабной военной операции на севере Сирии.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Эрдоган также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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