Проверка Пентагона: США продлили военную помощь Украине

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Пентагон провел проверку программы военной помощи Украине, которую ранее инициировал Белый дом. В Минобороны США считают, что помощь Украине должна продолжаться.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Politico.

"Пентагон завершил проверку военной помощи Украине, которую приказал провести Белый дом, и пришел к выводу, что помощь должна продолжаться", – цитирует американское издание высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США.

Напомним, что на днях офис бюджета и менеджмента президента США откладывал выделение средств и просил министра обороны США Марка Эспера и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона проверить, соответствует ли программа соображениям лучшей защиты интересов США.

"Этот шаг немедленно вызвал гнев законодателей в обеих партиях, с точки зрения которых эта программа критически необходима для сдерживания российской военной агрессии", – сообщает издание.

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Сейчас же Пентагон, по свидетельству журналистов, соглашается с тезисом целесообразности программы. "Департамент проверил пакет иностранной помощи и поддерживает ее", – цитируют они неназванного высокопоставленного чиновника Минобороны США.

Чиновник также сообщил, что результаты проверки уже направлены в Белый дом.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками проверку Инициативы безопасности помощи Украине, в рамках которой на этот год в бюджете выделено $ 250 млн. Такая проверка заморозила бы возможность расходования средств, срок которого истекает 30 сентября.

В эти выходные президенты США и Украины должны были встретятся на сфере безопасности саммите в Варшаве, но Трамп не поедет в Польшу из-за урагана, который надвигается на Америку.

Заметим, что ранее администрация США заморозила часть выделенных американским Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам. Фонды не будут использовать, пока Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) не проведут их ревизию.

Объем фондов, о которых идет речь, может составлять от 2 до 4 млрд долларов. Средства должны быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии.

Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично тогдашний президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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