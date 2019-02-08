"Путин часто лжет, но его вранье легко опровергается": интервью с военным экспертом

По мнению Юрия Федорова, Россия продолжит запугивать Запад, но это ей не поможет

Президент РФ Владимир Путин. Фото: AFP

"Путин часто лжет, но его вранье легко опровергается": интервью с военным экспертом Александр Куриленко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c94/0b9/5c5c940b9adec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c94/0b9/5c5c940b9adec.jpg 2019-02-08T07:39:00+02:00 США По мнению Юрия Федорова, Россия продолжит запугивать Запад, но это ей не поможет

О том, почемуДоговора о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ фактически не существует, как Кремль повторяет историю СССР 1980-х годов и где в Европе Вашингтон может разместить ракеты для сдерживания России, в интервью "Сегодня" рассказал профессор Пражского муниципального университета, военно-политический эксперт Юрий Федоров.

Юрий Федоров. Фото: facebook.com/yury.fedorov.1

- Почему ситуация идет к тому, что США и РФ сегодня фактически отказываются от Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

- Во второй половине 1990-х годов в России начали разрабатывать крылатые ракеты наземного базирования. Одна из них, известная как 9М728, предназначена для комплексов "Искандер". Ее дальность почти 500 километров. Дальность другой – ее индекс 9М729 – около 2500 километров. Испытания этих ракет начались в 2007 и 2008 годах, а с 2017 года 9М729 развертываются в войсках. Сейчас, по американским данным, у России имеется уже 4 дивизиона этих ракет. Скорее всего, 9М729 – ракеты морского базирования "Калибр", приспособленные к наземным пусковым установкам.

Это – грубое, просто вопиющее нарушение подписанного в 1987 году ДРСМД, запрещающего испытания и развертывание ракет дальностью от 500 до 5500 километров. С лета 2014 года США регулярно ставили перед Кремлем вопрос о том, что испытания и развертывание ракет дальностью свыше 500 километров нарушают договор и нужно что-то с этим делать, иначе Вашингтон будет принимать ответные меры. В октябре прошлого года президент Трамп заявил, что если Россия не прекратит нарушение ДРСМД, США выйдут из договора, соответственно, будут создавать, испытывать и в перспективе развертывать свои средства средней дальности.

Длительное время Москва просто отрицала факт испытаний и развертывания ракет 9М729. Не утруждая себя доказательствами, в Москве говорили: ничего подобного, это мы не нарушаем договор, а США. Российским обвинениям в адрес американцев можно посвятить отдельный разговор, но, кратко говоря, это – либо юридическое крючкотворство, спекуляция на некоторых неудачных положениях ДРСМД, либо рассуждения, как США могли бы нарушить этот договор, если бы захотели. В отношении же России говорят не о том, что она теоретически может нарушить договор, а о том, что она его нарушает уже на протяжении десяти лет.

Вот пример крючкотворства: в Договоре говорится, что запрещенная крылатая ракета "означает беспилотное, оснащенное собственной двигательной установкой средство, полет которого на большей части его траектории обеспечивается за счет использования аэродинамической подъемной силы". Так вот, в России настаивают, что США нарушают ДРСМД, используя ударные беспилотники. Но ударные беспилотники принципиально отличаются от крылатых ракет, поскольку их полетом управляет оператор. Хотя это выглядит как нелепый каламбур, но беспилотники, строго говоря, беспилотниками не являются, просто пилот находится не на борту летательного аппарата, а на земле. Крылатая же ракета управляется заложенной в нее программой. Суть же в том, что 30 с лишним лет назад, когда готовился ДРСМД, о беспилотниках мало кто думал. И, кроме того, у США ударные беспилотники есть, у России их нет. Российским военным, естественно, обидно.

В итоге, 4 декабря 2018 года Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что если в течение 60 дней Россия не прекратит нарушать договор по ДРСМД, Вашингтон приостановит его действия и начнет процедуру выхода из него. Это и произошло. 1 февраля Помпео еще раз заявил, что РФ не ликвидировала ракеты, нарушающие Договор, поэтому США на 6 месяцев приостанавливают выполнение вытекающих из него обязательств. Видимо, готовятся испытания американских систем, предназначенных для нейтрализации российской угрозы. Если через 6 месяцев, как это и полагается по Договору, Россия не ликвидирует свои ракеты, США из него выйдут и он прекратит свое действие.

На следующий день Путин вызвал в Кремль Лаврова и Шойгу. Они тупо повторили, что Договор нарушают США, а не Россия Было озвучено решение о контрмерах: Россия разработает сухопутные установки для "Калибра", что на самом дела давно сделано, и создаст некую гиперзвуковую ракету средней дальности наземного базирования на базе противокорабельной ракеты "Циркон". Это – очень сложная задача и сумеет ли российский ВПК с ней справиться, сказать трудно.

- Почему это делалось?

- Зачем Россия стала создавать и развертывать запрещенные ДРСМД ракеты? Для этого есть несколько причин.

У России, как и у США, есть право иметь крылатые ракеты морского базирования большой дальности. Это "Калибр". Ими обстреливались цели в Сирии. Их максимальная дальность примерно 2500 км, их пусковые установки находятся на подводных лодках и на надводных кораблях, в том числе ракетных корветах, например, переброшенных в прошлом году в Азовское море "Град Свияжск" и "Великий Устюг". Ракетный корвет, по сути дела, просто плавающая пусковая установка. Но по сравнению с наземными пусковыми комплексами подводные лодки и корабли очень дороги и уязвимы. Даже малый ракетный корабль в разы дороже сухопутных пусковых установок. Местоположение российских кораблей, в том числе подводных, постоянно отслеживается американскими военными и в случае кризиса их сравнительно легко уничтожить прежде, чем они выйдут на рубеж атаки. Наземные мобильные ракетные комплексы легче спрятать от спутников и их гораздо сложнее уничтожить. Кроме того, чтобы использовать эти ракеты против европейских государств, для чего они, собственно говоря, и предназначены, их удобнее развертывать в непосредственной близости от западных границ России.

Можно с уверенностью сказать, что они будут оснащены ядерными боеголовками, поскольку их эффективность в обычном оснащении не очень понятна. Не ясно насколько соответствуют действительности утверждения российских генералов о точности ракет, выпущенных против целей в Сирии. Да и 100-200 ракет, каждая из которых несет полтонны взрывчатки, безусловно опасны, но не могут причинить европейским странам неприемлемый ущерб. А потому в России полным ходом создают оружие для ограниченной ядерной войны в Европе, инициируют новый виток гонки не просто вооружений, но вооружений ядерных.

- А как у Путина так выходит, что он может сказать, что мы сделаем так-то, но "мы не втягиваемся в гонку вооружений"?

- Одно с другим никак не коррелирует. Путин, мы это хорошо знаем, часто лжет, причем во многих случаях лжет глупо. Его вранье легко опровергается. Россия уже втянута в гонку вооружений. С того самого момента, когда начала испытывать наземный вариант "Калибра" и размещать для него пусковые установки. Говоря о том, что Россия не втягивается в новую гонку вооружений, Путин, как я думаю, хочет успокоить внутреннюю аудиторию, обеспокоенную тем, что новые системы оружия требуют новых немалых ассигнований, тогда как в России растет число людей, живущих в прямом смысле слова в нищете или на ее грани.

- Если вернуться в 1987 год, когда Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали этот договор. Какие там были цели и какой контекст?

- В 1977 году бывший СССР начал развертывать ракеты, которые на Западе называли СС-20, а в Союзе – "Пионер", дальностью до 5000 километров. Они предназначались для ядерных ударов по европейским государствам. Это, естественно, вызвало острую тревогу в Европе и США, рассматривалось там, и не без оснований, как подготовка к ограниченной ядерной войне в Европе. Логика советского руководства была проста. СССР одним ударом этих ракет мог уничтожить практически все важные военные объекты стран НАТО в Европе. И тогда перед Вашингтоном встанет тяжелейшая дилемма: либо признать поражение, либо нанести по советской территории удар своими стратегическими силами. Но в последнем случае, неизбежным был бы ответный советский удар уже по США. Иными словами, в Вашингтоне должны были решить, стоит ли рисковать уничтожением своей страны ради наказания СССР, уничтожившего Европу.

Американцы и европейцы долго, но безуспешно уговаривали Москву отказаться от СС-2 и, в конечном итоге, поняли, что единственная возможность образумить Москву – развернуть в Европе американские крылатые ракеты средней дальности "Томагавк" и баллистические ракеты "Першинг-2". Что и было сделано в 1983 году. И тогда ситуация изменилась. Американские ракеты создали серьезную угрозу для Советского Союза. У "Першинг-2", например, было очень короткое подлетное время. Из ФРГ, где их развертывали, они могли долететь до Москвы за 5-7 минут, отличались высокой точностью, их боеголовки проникали на глубину 30-40 метров и могли уничтожать высокозащищенные подземные командные пунктов и бункеры, где в случае войны должно было укрываться высшее советское руководство. Самым неприятным для Москвы было то, что за 5-7 минут невозможно было не только принять решение об ответном ударе, но даже добраться до бункера. В Политбюро и военном командовании возникла паника. Горбачев, при согласии всего военного и политического руководства СССР, был вынужден подписать ДРСМД. По нему и США, и СССР уничтожали все имеющиеся у них баллистические и крылатые ракеты дальностью от 500 км до 5500 км. Союз уничтожил 1800 таких ракет, в США чуть меньше – около 1000.

- А что потом случилось, когда начали в Москве менять мнение?

- Советские военные с согласились с ДРСМД, они понимали, что это в интересах безопасности СССР. Но уже с середины 1990-х годов в России начались разговоры о том, что этот договор "неравноправен". Об этом несколько раз говорил Путин. Имелось и имеется в виду, что СССР уничтожил больше ракет, чем США. Просто потому, что в СССР их больше изготовили. Главное, однако, в другом. В середине прошлого десятилетия в Москве пришли к выводу, что "большая война" с Западом если не неизбежна, то очень вероятна, но российские обычные вооруженные силы намного уступают войскам стран НАТО. А потому угроза применения ядерного орудия, ядерный шантаж – единственная возможность предотвратить поражение.

- А как Европа на это отреагирует?

- С одной стороны, европейцы очень озабочены тем, что в Европе могут развертываться новые вооружения, Европа может стать театром ограниченной ядерной войны, а в России военные говорят открыто, что если США будут развертывать в Европе такие системы, тогда европейские страны станут объектами для наших ядерных удар. С другой стороны, Россия и так развертывает ракеты 9М729, нацеленные на европейские цели, находящиеся на расстоянии до 2500 километров от российских границ. Единственным способом нейтрализации этой угрозы является, как и в 1980-х годах, размещение в Европе американских ракет.

В НАТО поддержали американскую позицию, что Россия нарушает этот договор, но одновременно европейские лидеры говорят: нужно сделать все, чтобы сохранить этот договор. Понять европейцев я могу, но все же это позиция нереалистична. Договора уже нет. Россия развертывает ракеты. Американцы в ближайший год проведут испытания своих систем, а там есть интересные вещи, например, "сверхпушка": ее снаряды одновременно являются ракетами. Дальность ее примерно 1700 км. Представьте, если их разместить в Польше и Прибалтике, большая часть европейской части России будет в зоне поражения. Разрабатываются новые баллистические и крылатые ракеты. Если до июля Россия не согласится с американскими требованиями, а она не согласится, в Европе начнут обсуждать вопрос о развертывании американских ракет. Часть европейских государств может решить, что другого выхода у них нет. Это, прежде всего, члены НАТО, находящиеся вблизи России – Польша, Румыния, страны Балтии, возможно, Венгрия. Развертывать их в Португалии и Испании смысла нет.

- Какой будет реакция Путина и всего политического руководства, они что-то должны будут сказать?

- Они, разумеется, будут произносить воинственные речи, запугивать европейцев. Но стратегическая логика неумолима. Я думаю, что ситуация повторит 1980-е годы. Когда в 1981-1983 годах на повестке дня был вопрос развертывания американского оружия в Европе, Кремль "стучал кулаком по столу". Андропов делал очень резкие заявления. Потом в Москве поняли, что дело плохо. Перспектива быстрого уничтожения Кремля и Генштаба никакого энтузиазма не вызывала. Думаю, будет повторение истории 1980-х годов. Рано или поздно США развернут новые ракеты на европейской территории или вблизи Европы, скажем, на кораблях, после чего смогут нанести точечный, но болезненный удар по российским военным и политическим объектам, а аналогичного удара по территории США Россия нанести не в состоянии.

Напомним, 7 февраля на сайте "Сегодня" прошел круглый стол с экспертами на тему "Конец ДРСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными странами?".

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АВТОР: Александр Куриленко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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