Путин и Трамп кратко пообщались перед началом G20

Позднее в пятницу у Путина и Трампа запланирована отдельная беседа

Фото: AFP

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп кратко пообщались перед началом первого рабочего заседания саммита Группы двадцати. Лидеры обменялись несколькими фразами, пока шли на церемонию фотографирования.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования участников G20 в Осаке.

Фото: AFP

Путин и Трамп подошли вместе к подиуму для фотографирования, перед тем как разойтись по своим местам, Трамп похлопал российского коллегу по плечу. Лидеры G20 несколько изменили изначально определенную организаторами схему расположения на подиуме для фотографирования.

Так, Трамп должен был находиться с председателем КНР Си Цзиньпином, однако они встали в разных местах. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который изначально должен был находиться рядом с Путиным, занял место около президента США.

Позднее в пятницу у Путина и Трампа запланирована отдельная беседа.

Напомним, ранее Петр Бурковский отмечал, что даже сам факт встречи с Путиным может в определенной мере ударить по Трампу.

Ранее представитель администрации США высокого ранга сообщил, что во время саммита Трамп планирует встретиться с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьерами Индии и Японии Нарендрой Моди и Синдзо Абэ, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и главой правительства Австралии Скоттом Моррисоном.

Кроме того, как мы уже писали, ранее в США заявили, что ожидают от встречи Трампа и Путина обсуждения тем Ирана, Украины, Сирии, Ближнего Востока, а также вопросов контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Саммит G20: решат ли Трамп с Путиным "украинский вопрос".

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