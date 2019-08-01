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Путин и Трамп провели телефонные переговоры: что обсуждали

Сегодня, 03:42

Путин поблагодарил американского коллегу за предложение

Путин и Трамп

Путин и Трамп / Фото: Getty Images

Путин и Трамп провели телефонные переговоры: что обсуждали https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF США Путин поблагодарил американского коллегу за предложение

Президенты США и РФ в телефонной беседе обсудили ситуацию с лесными пожарами, охватившими значительную площадь в азиатской части России.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом по инициативе американской стороны. Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Путин поблагодарил американского коллегу за предложение и заверил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.

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Между тем, Министерство обороны РФ должно присоединиться к борьбе с масштабными лесными пожарами, которые охватили четыре российские региона - Бурятию, Якутию, Иркутскую область и Красноярский край. Такое распоряжение 31 июля дал президент России Владимир Путин после доклада министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева.

Напомним, что на данный момент площадь воспламененных территорий в четырех российских регионах достигла почти трех миллионов гектаров – в них уже ввели режим ЧС.

При этом власти тушат огонь лишь на малой части загоревшей территории, утверждая, что расходы на борьбу с огнем превысят предполагаемый ущерб.

Как мы уже писали смог из-за пожаров окутал не только российские территории, но страны ее соседей: дым из Сибири дошел аж до монгольской столицы Улан-Батора, а метеорологи Казахстана уже зафиксировали в некоторых регионах страны превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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Путин пожар помощь Трамп Сибирь телефонный разговор

Источник: Сегодня

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