Путин пытается разрушить единство НАТО – Помпео
США всерьез относятся к укреплению восточного фланга НАТО
Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что российское руководство пытается разрушить единство НАТО. С таким заявлением он выступил во время посещения в среду размещенного в Польше многонационального батальона НАТО.
"Россия использует свою позицию на мировой арене", - заявил Помпео.
"Владимир Путин пытается разбить наш альянс", - утверждает госсекретарь.
"Когда-то мы боялись советского вторжения, сейчас наши лидеры снова сосредоточены на агрессии со стороны России", - сказал Помпео, подчеркнув, что по этой причине США всерьез относятся к укреплению восточного фланга НАТО.
Ранее Майк Помпео заявил, что США улучшают техническое оснащение Украины для противодействия российской агрессии на украинской территории.
Напомним, в НАТО неоднократно заявляли, что Россия своей агрессией против Украины спровоцировала усиление восточного фланга НАТО.
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