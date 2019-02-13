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Путин пытается разрушить единство НАТО – Помпео

Сегодня, 14:47

США всерьез относятся к укреплению восточного фланга НАТО

Фото: AFP
Путин пытается разрушить единство НАТО – Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/411/909/5c6411909a9e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/411/909/5c6411909a9e6.jpg США США всерьез относятся к укреплению восточного фланга НАТО

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что российское руководство пытается разрушить единство НАТО. С таким заявлением он выступил во время посещения в среду размещенного в Польше многонационального батальона НАТО.

"Россия использует свою позицию на мировой арене", - заявил Помпео.

"Владимир Путин пытается разбить наш альянс", - утверждает госсекретарь.

"Когда-то мы боялись советского вторжения, сейчас наши лидеры снова сосредоточены на агрессии со стороны России", - сказал Помпео, подчеркнув, что по этой причине США всерьез относятся к укреплению восточного фланга НАТО.

Ранее Майк Помпео заявил, что США улучшают техническое оснащение Украины для противодействия российской агрессии на украинской территории.

Напомним, в НАТО неоднократно заявляли, что Россия своей агрессией против Украины спровоцировала усиление восточного фланга НАТО.

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Тег США, НАТО, помпео

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