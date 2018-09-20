Путин пытался убедить Трампа, что в Белом доме существует "заговор" – The Washington Post

Сегодня, 01:21

Президент России говорил своему американскому коллеге, что против их дружбы борются некие подчиненные

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

Восхищение Трампа лидером России было необъяснимым и ни разу изменилось после вступления в должность. Он хвалил российского лидера, поздравлял его, защищал, проводил встречи с ним и боролся с политикой, которая могла бы вызвать недовольство Путина в адрес США. Но и сам Путин не сидел сложа руки. Подготовленный оперативник разведки, он понимал силу игры на чье-то неуверенности и эго. И поэтому пытался убедить Трампа, что против него в Белом доме существует некий сговор или заговор. Об этом пишет издание The Washington Post.

Журналист предполагает – и отмечает, что об этом говорят и сотрудники Белого дома, – что в телефонных разговорах с Трампом Путин убеждал президента США, что не их вина в том, что Трамп и Путин не могут развить свои отношения так, как каждый из них того хотел бы.

"Вместо этого Путин пытался укрепить убеждение Трампа в том, что против американского президента работает тайная правительственная кабала, бюрократическое "глубинное государство (популярная в США теория заговора – Ред.)", – пишет The Washington Post.

По мнению автора статьи, трудно представить, что даже мастер-манипулятор, такой как Путин, ожидал бы полного успеха своей операции. Мало того, что он саботировал Хиллари Клинтон, но он также помог поставить в Овальном кабинете кого-то, кто, в силу своего презрения к демократическим нормам и неустойчивому лидерству, усугубил влияние российской кампании.

Напомним, в июле этого года в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

Но, по мнению международных обозревателей, встреча носила более номинальный, чем практический характер, поскольку никаких реальных результатов она не принесла.
США, Путин, Трамп, недовольство, теория заговора, президент России

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