Путин такого не ожидал: у Трампа указали на серьезные проблемы России

Кремль пытается расширить свое влияние в Украине и в других районах Европы, отметил Болтон

Усиление санкций США против России загнали Москву в сложное положение и россияне это хорошо прочувствовали.

Об этом заявил в интервью "Голосу Америки" советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Россия находится в сложном положении. Президент (США Дональд Трамп) ввел много жестких санкций в отношении России. Я не думаю, что это получило соответствующее признание: в этой стране много политики", – сказал он.

Болтон отметил, что Москва не ожидала, что США пойдут на столь жесткие меры.

"Шаги президента в отношении России были в достаточной мощными и, считаю, россияне это почувствовали. Сейчас они пытаются расширить свое влияние в Украине, в других районах Центральной и Восточной Европы, поэтому в отношениях с Россией много вопросов. Я думаю, они не ожидали, что мы сделаем некоторые из этих шагов. Считаю, президент Трамп продемонстрировал, что он, очевидно, не является Бараком Обамой (экс-президент США – ред.), или одним из его предшественников", – подчеркнул советник Трампа.

Напомним, 9 мая США ввели санкции против оборонных структур РФ. Госдепартамент США решил ввести санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения.

В свою очередь в МИД РФ ответили, что санкции против российских военных структур – желание посчитаться за фиаско ракетной атаки по Сирии. Спикер российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что американцы грозят санкциями, которыми и ранее Москву якобы не сумели испугать.

Недавно в США поставили Путину условие для отмены санкций. Американский сенатор-демократ Бен Кардин сказал, что США готовы закрыть этот вопрос, если Кремль изменит свою политику и перестанет вмешиваться в дела суверенных государств.