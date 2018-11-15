Пьяный енот напугал жителей города в США и попал в полицию

Вчера, 23:57

Соседи помогли полицейским поймать зверька, которому дали кличку Даллас

Фото: WSAZ News Staff
Фото: WSAZ News Staff

В американском городе Милтон, штат Западная Вирджиния, задержан пьяный енот. Об этом сообщает WSAZ.

Полицейские отправилась на поиски животного после обращений обеспокоенных горожан, которые обратили внимание на его странное поведение и опасались, что оно вызвано бешенством. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что енот наелся забродивших яблок и страдает от опьянения.

Соседи помогли полицейским поймать зверька, которому дали кличку Даллас. Его отвезли в отделение, где его ждал другой енот, пойманный накануне. Позднее их отвезли в лес и отпустили.

Напомним, жители американского штата Огайо обратились в полицию, испугавшись нашествия енотов, которые "ведут себя, как зомби" – за последние три недели копы города Янгстон получили 14 жалоб.

Представители департамента природных ресурсов штата Огайо отметили, что симптомы, виденные у животных, не похожи на бешенство, и зверьки, вероятнее всего, страдали от чумки собак – заболевания, которое не несет опасности для человека.

Ранее мы писали о наглом еноте, который отбирал еду у людей прямо на улицах города, а видео с пушистым грабителем в сети набрало тысячи лайков: когда зверек полез в тарелку к молодому человеку, тот, в свою очередь, смог лишь сидеть и умиляться, не делая ничего, чтобы спасти свою порцию.

А в Киеве спасателям пришлось вытаскивать перепуганного енота из вентиляционной шахты, в которую зверек решил забраться, чтобы сменить обстановку привычной комнаты.
животные, пьяный, енот
Источник:

Lenta.ru

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