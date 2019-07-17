Пятая годовщина катастрофы MH17: США призвали Россию к ответу

США призывают Россию ответить за свою роль в сбитии и полностью сотрудничать со следствием

Фото: Getty Images

В пятую годовщину катастрофы MH17 США выражают глубокие соболезнования семьям и друзьям 298 невинных мирных жителей, погибших в тот день. Ответственные должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус. Ее видеообращение в Facebook опубликовало Посольство США в Украине.

"17 июля 2014 года самолет рейса MH17 Малазийских авиалиний был сбит над Украиной. 298 человек потеряли свои жизни. Вместе с их семьями и друзьями мы скорбим по потере невинных гражданских жертв. Мы поддерживаем поиск истины и справедливости. Власти Нидерландов и Совместная следственная группа, которая занимается независимым уголовным расследованием под руководством Нидерландов, Австрии, Бельгии, Малайзии и Украины, долго и упорно работали над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности", – сказала пресс-секретарь.

Она напомнила, что в мае 2018 года голландская государственный прокурор и Совместная следственная группа представили доказательства, свидетельствующие о том, что ракетная установка, которая использовалась для сбивания самолета рейса MH17, принадлежала 53-й бригаде противовоздушной обороны Российской Федерации.

"Это сообщение подтвердило фактические обстоятельства дела. Самолет MH17 был сбит ракетой класса земля-воздух "Бук", которой владела Россия, и которая была выпущена с подконтрольной России территории на востоке Украины и подконтрольными России силами", - сказала Ортагус.

Она также напомнила, что в результате трагедии Совет Безопасности ООН потребовала, чтобы ответственные за это лица были привлечены к ответственности, и чтобы все государства сотрудничали в предоставлении полной поддержки усилиям установить виновников.

"В июне 2019 года голландские прокуроры обвинили трех россиян и одного Украинский, которые были членами подконтрольных России сил на востоке Украины, по их причастность к сбивания самолета рейса MH17. Мы призываем Россию ответить за свою роль в сбитии и полностью сотрудничать со следствием. Мы уверены в способности Совместной следственной группы и нидерландской системы уголовного правосудия провести следствие и привлечь виновных к ответственности в честный и справедливый способ", - подчеркнула она.

Ранее Евросоюз в очередной раз призвал Россию "принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать по расследованию" крушения Boeing 777 рейса MH17 в Украине в июле 2014 года.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat также считает, что самолет сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Позже были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В их списках указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

В июне 2019 года СМИ опубликовали часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.

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