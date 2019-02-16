Рабочие группы США и КНДР прибыли в Ханой для подготовки саммита

27–28 февраля состоится встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Рабочие группы США и КНДР прибыли в Ханой для подготовки саммита //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c4/849/5c46c48495567.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c4/849/5c46c48495567.jpg 2019-02-16T09:59:00+02:00 США 27–28 февраля состоится встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Рабочие группы экспертов США и КНДР прибыли в Ханой для подготовки второй встречи на высшем уровне. Утром в субботу в международном аэропорту Нойбай вьетнамской столицы представители МИД Вьетнама встретили делегацию из 12 человек во главе с заместителем председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Соном, которая прибыла из Пекина рейсом китайской авиакомпании.

Американские эксперты, ответственные за подготовку саммита, начали собираться здесь еще несколько дней назад, а последняя их группа прибыла в Ханой вечером в пятницу, сообщил в субботу новостной портал VnExress. Ожидается, что в ближайшие дни пройдут консультации, на которых обсудят организационные вопросы, связанные с запланированной на 27–28 февраля встречей президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Саммит будет предварять двухдневный официальный визит Ким Чен Ына во Вьетнам. Кроме переговоров с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом страны Нгуен Фу Чонгом, северокорейский руководитель, как ожидается, посетит ряд ведущих сельскохозяйственных и промышленных объектов северной части Вьетнама. Предстоящий визит высшего руководителя КНДР во Вьетнам станет первым за последние 55 лет с того момента, как по приглашению первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина тут побывал дедушка нынешнего северокорейского лидера Ким Ир Сен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27–28 февраля. В свою очередь, вьетнамский МИД выступил в поддержку диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове, выразив готовность взаимодействовать с заинтересованными сторонами ради успешного проведения саммита.

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