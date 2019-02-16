Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Рабочие группы США и КНДР прибыли в Ханой для подготовки саммита

Сегодня, 09:59

27–28 февраля состоится встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Рабочие группы США и КНДР прибыли в Ханой для подготовки саммита //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c4/849/5c46c48495567.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c4/849/5c46c48495567.jpg США 27–28 февраля состоится встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Рабочие группы экспертов США и КНДР прибыли в Ханой для подготовки второй встречи на высшем уровне. Утром в субботу в международном аэропорту Нойбай вьетнамской столицы представители МИД Вьетнама встретили делегацию из 12 человек во главе с заместителем председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Соном, которая прибыла из Пекина рейсом китайской авиакомпании.

Американские эксперты, ответственные за подготовку саммита, начали собираться здесь еще несколько дней назад, а последняя их группа прибыла в Ханой вечером в пятницу, сообщил в субботу новостной портал VnExress. Ожидается, что в ближайшие дни пройдут консультации, на которых обсудят организационные вопросы, связанные с запланированной на 27–28 февраля встречей президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Саммит будет предварять двухдневный официальный визит Ким Чен Ына во Вьетнам. Кроме переговоров с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом страны Нгуен Фу Чонгом, северокорейский руководитель, как ожидается, посетит ряд ведущих сельскохозяйственных и промышленных объектов северной части Вьетнама. Предстоящий визит высшего руководителя КНДР во Вьетнам станет первым за последние 55 лет с того момента, как по приглашению первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина тут побывал дедушка нынешнего северокорейского лидера Ким Ир Сен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27–28 февраля. В свою очередь, вьетнамский МИД выступил в поддержку диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове, выразив готовность взаимодействовать с заинтересованными сторонами ради успешного проведения саммита.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, КНДР, саммит

Вы сейчас просматриваете новость " Рабочие группы США и КНДР прибыли в Ханой для подготовки саммита". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В КНДР нашли еще одну базу с баллистическими ракетами

Сегодня, 08:50

Международные исследователи утверждают, что на секретной базе КНДР находятся ракет среднего радиуса действия

Трамп сообщил СМИ дату следующей встречи с Ким Чен Ыном

6 февраля, 04:03

Президент США сообщил дату ведущим телевизионных новостей накануне своего визита в Конгресс

Северная Корея вслед за Россией поддержала Мадуро

3 февраля, 14:39

В КНДР попытки свергнуть Мадуро назвали внешним вмешательством

Трамп заявил, что дата и место второго саммита США-КНДР определены

1 февраля, 03:42

Трамп также подчеркнул, что его администрация достигла "огромного прогресса" в сдерживании ядерных амбиций КНДР

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

4 самых могущественных знака Зодиака среди женщин

В Киеве изменили правила проезда для льготников в транспорте

В Украине появилась афера, которую пока не могут разгадать

Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Канделаки рассказала о закрытой встрече по Украине в Давосе
Загрузка...

"Северный поток-2": грозит ли он полномасштабным вторжением России в Украину

Вчера, 07:51

Чем угрожает нашей стране строящийся газопровод РФ и чего хотят на Западе

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Вчера, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Вчера, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

14 февраля, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры