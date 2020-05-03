"Рад, что он снова в деле": Трамп приветствовал появление Ким Чен Ына на публике

Американский лидер рад, что с ним все хорошо

Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение в связи с появлением сообщений о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров.

"Лично я рад, что он снова в деле и что с ним все хорошо", - написал он в своем твиттере, опубликовав фотографии улыбающегося Ким Чен Ына.

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Напомним, 1 мая глава КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Это стало первым появлением Ким Чен Ына на публике с 11 апреля.

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За последние недели лидер КНДР пропустил несколько важных для КНДР мероприятий. Так, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи то ли о серьезной болезни, то ли даже о смерти вождя Северной Кореи.

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