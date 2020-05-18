Распространение коронавируса: Трамп намерен заставить Китай платить по счетам

Помпео отметил, что для начала, нужно справиться с ситуацией с пандемией

Президент США Дональд Трамп, когда для этого наступит подходящий момент, примет решение, каким образом добиться от Китая, который по-прежнему отказывается делиться информацией, компенсаций за пандемию коронавируса COVID-19,

Об этом заявил в воскресенье глава Госдепа Майк Помпео в интервью изданию Washington Examiner.

По его словам, для начала, нужно справиться с ситуацией с пандемией.

Реклама

Второй этап заключается в том, что нужно проинформировать весь мир о том, что Коммунистическая партия Китая по-прежнему не предоставляет информацию.

Помпео добавил, что миру следует сплотиться, чтобы заставить Китай платить по счетам до тех пор, пока он не изменит свое поведение и не будет себя вести как достойная страна.

"Затем, когда эти первые два этапа будут пройдены, президент США примет решение о том, как лучше всего добиться того, чтобы Китай осознал последствия своих действий и согласился на компенсации для тех, кто в США пострадал от вируса", – сказал госсекретарь.

Он пояснил, что компенсации от Пекина следует получить в США "не только тем, кто сам заболел или потерял близкого человека, но и тем, кто понес финансовый ущерб от того, как вирус повлиял на американскую экономику".

Реклама

Также Помпео в очередной раз раскритиковал власти Китая за то, что те не сумели остановить распространение заболевания. В частности, они не препятствовали путешествиям своих граждан за границу даже тогда, когда должны были уже осознавать, что ситуация выходит из-под контроля.

Кроме того, глава госдепа недоволен недостаточными сотрудничеством и транспарентностью Китая при обмене данных о коронавирусе и о его происхождении.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил: существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств искусственного создания COVID-19 в лаборатории в Китае на данный момент нет.

Реклама

В свою очередь, Китай заявил, что поддержит создание комиссии под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки "глобального ответа" на коронавирус, но после "окончания эпидемии". Пекин отреагировал на давление Запада, особенно со стороны США и Австралии, по расследованию вспышки в Китае в конце прошлого года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама