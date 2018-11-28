Расследование российского вмешательства в американские выборы: Трамп сделал заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен предпринимать какие-либо действия, чтобы закрыть расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

"Расследование Мюллера это то, что есть. Оно идет и идет", – отметил Трамп в интервью Washington Post.

"Он (Мюллер. – Ред.) все еще на посту. И хотя в этом нет необходимости, он еще на посту", – добавил президент США.

Ранее Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в нанесении масштабного вреда американскому правосудию.

"Распространяющие лживые новости СМИ сделали из Боба Мюллера святого, когда в действительности он совершенно обратное. Он наносит огромный ущерб нашей системе уголовного правосудия, в которой уделяет внимание лишь одной стороне, игнорируя другую, - написал Трамп в Twitter.

Как известно, адвокаты Дональда Трампа сообщили, что предоставили спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Напомним, Трамп заявил, что отвечал на все вопросы Мюллера самостоятельно.