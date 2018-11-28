Расследование российского вмешательства в американские выборы: Трамп сделал заявление

Сегодня, 12:54

Президент США утверждает, что не намерен закрывать расследование, которое ведет спецпрокурор Мюллер

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен предпринимать какие-либо действия, чтобы закрыть расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

"Расследование Мюллера это то, что есть. Оно идет и идет", – отметил Трамп в интервью Washington Post.

"Он (Мюллер. – Ред.) все еще на посту. И хотя в этом нет необходимости, он еще на посту", – добавил президент США.

Ранее Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в нанесении масштабного вреда американскому правосудию.

"Распространяющие лживые новости СМИ сделали из Боба Мюллера святого, когда в действительности он совершенно обратное. Он наносит огромный ущерб нашей системе уголовного правосудия, в которой уделяет внимание лишь одной стороне, игнорируя другую, - написал Трамп в Twitter.

Как известно, адвокаты Дональда Трампа сообщили, что предоставили спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Напомним, Трамп заявил, что отвечал на все вопросы Мюллера самостоятельно.

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Трамп уже неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному сговору Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году.

Ранее в ноябре президент США принял отставку генпрокурора Джеффа Сешнса, при котором было инициировано это расследование.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что мог бы самостоятельно прекратить это расследование и распустить команду Мюллера, но не хочет этого делать.

Ранее Трамп неоднократно называл фейками все обвинения в связях его избирательной команды с Россией.
Россия, Трамп, Мюллер

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