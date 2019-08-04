В результате нападения в торговом центре погибли и получили ранения десятки людей

/ Фото: AFP

Расстрел людей в Техасе: появилась жесткая реакция Трампа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-08-04T08:06:39+03:00 США В результате нападения в торговом центре погибли и получили ранения десятки людей

Президент США Дональд Трамп назвал актом трусости расстрел людей в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Об этом он написал в Twitter.

По его словам, он уже переговорил с губернатором штата и местными правоохранительными органами и заверил в полной поддержке для расследования этого преступления.

"Страшная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Очень плохие новости, много убитых. Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо была не только трагичной, но и актом трусости. Я поддерживаю всех в этой стране, кто осуждает этот ненавистный акт сегодня. Нет никаких причин или оправданий, которые когда-либо будут оправдывать убийство невинных людей", – написал Трамп.

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Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 3 на 4 августа (по киевскому времени) в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли, по меньшей мере, 19 человек, и еще десятки были ранены. Читайте подробности стрельбы в Техасе.

В американских СМИ сообщают, что мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил о задержании троих подозреваемых.

Ранее сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом в Вашингтоне.

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