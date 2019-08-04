Расстрел людей в Техасе: появилась жесткая реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп назвал актом трусости расстрел людей в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Об этом он написал в Twitter.
По его словам, он уже переговорил с губернатором штата и местными правоохранительными органами и заверил в полной поддержке для расследования этого преступления.
"Страшная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Очень плохие новости, много убитых. Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо была не только трагичной, но и актом трусости. Я поддерживаю всех в этой стране, кто осуждает этот ненавистный акт сегодня. Нет никаких причин или оправданий, которые когда-либо будут оправдывать убийство невинных людей", – написал Трамп.
Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 3 на 4 августа (по киевскому времени) в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли, по меньшей мере, 19 человек, и еще десятки были ранены. Читайте подробности стрельбы в Техасе.
В американских СМИ сообщают, что мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил о задержании троих подозреваемых.
Ранее сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом в Вашингтоне.
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